Natalia Jiménez lanza homenaje a Guanajuato con su disco ‘México de mi Corazón II’

Guanajuato.- Natalia Jiménez compartió parte del desarrollo de su nuevo bebé musical: “México de mi Corazón II” en donde Guanajuato tiene un papel fundamental.

De cómo llegó la propuesta para que Guanajuato fuera parte de este proyecto, respondió que fue gracias a una invitación que recibió tras su última presentación en León el pasado mes de enero, como parte de la inauguración de la zona ‘Distrito LeónMX’.

Además, porque quiso realizar un homenaje a José Alfredo Jiménez y su tierra querida.

Bien contenta de poder haber hecho este disco en Guanajuato, todo está hecho 100% en México, tanto la portada, como la música, los videos, ropa...estoy contenta de que Guanajuato nos permitiera hacer cosas hermosas, gracias a eso, he conocido un montón de sitios bellísimos que no conocía antes y puedo presumir lo bonito que es y que tienen que ir a visitarlos”, platicó.

“México de mi Corazón II” incluye 15 temas clásicos como: “Renunciación”, “Fue un placer conocerte”, junto a invitados especiales como Gerardo Ortiz, Los 2 de la S y Alicia Villareal, esta última en “Te quedó grande la yegua”, “No me vuelvo a enamorar”, “La muerte del palomo”. El álbum es producido por Sergio Lizárraga.

Se me hizo más difícil sacar la primera parte de este disco, porque era la carta de presentación del género regional; tuve que darle una pensada de cuáles tenían que ir primero, y siento que para este disco dejé las ‘más llegadoras’, las de cortarte las venas, son canciones que mis fans me estaban pidiendo mucho”.

Además, incluyó canciones inéditas, algunas de su autoría y con la que pretende entrar de lleno al género del mariachi.

Natalia resume toda esa influencia de México, lugar al que llegó a los 21 años de edad, y que a sus 39, es una carta de amor al país.

Me siento en México como en mi casa, en Guanajuato, fui a Salvatierra, me sentí muy bien, agradecida de conocer todo esto. Dije, ¿por qué no hacer esto en Guanajuato?, me comuniqué con ellos, me pusieron todas las facilidades y conocimos, de lugares bellísimos”, reiteró.