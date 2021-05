Netflix conmueve con estreno de 'Milagro Azul' basada en el desastre del huracán Odile

Ciudad de México.- El desastre ocasionado por el huracán Odile en Los Cabos en México, en septiembre de 2014, inspiraron la película “Milagro Azul”, que ya está disponible en Netflix.

La historia de la cinta dirigida por Julio Quintana cuenta lo que pasó específicamente con la Casa Hogar, orfanato de Cabo San Lucas, que tras quedar completamente vulnerable, un empresario organizó el torneo de pesca Bisbee´s Black & Blue, que ayudó a la institución a recuperarse.

La trama de la película inicia en agosto del 2014, poco antes de que la fuerza de la naturaleza arrasara con lo que había a su paso.

Los protagonistas de “Milagro Azul”, Omar (Jimmy Gonzalez) y su esposa (Fernanda Urrejola) luchan por mantenerse como tutores de la Casa Hogar para proteger a los niños que viven ahí tras el paso del huracán en la península de Baja California.

Por el miedo a perder su hogar y al ver la gran deuda en el banco que dejó el desastre, Omar pide ayuda a Wayne Bisbee (Bruce McGill), un hombre que realiza competencia de pesca y siempre ha apoyado a orfanatos.

Es así como a esta competencia llega el veterano Capitán Wade Malloy (Dennis Quaid), para inscribirse, pero como no tiene equipo para la competencia, a Bisbee se le ocurre que algunos chicos del orfanato se unan a él.

Entonces Omar sugiere que se unan los tres días de competencia y Malloy pone una condición; si él gana, se llevará la mayor parte del premio.

A partir de este acuerdo, Malloy, Omar y los niños del orfanato (Wiki, Hollywood, Geco y el recién llegado), comenzarán la competencia parae pescar el marlín azul más grande de las aguas del Pacífico.

Medios especializados ya publicaron sus críticas sobre “Milagro Azul”, la mayoría coincide en que es una historia enternecedora que puede disfrutarse con la familia el fin de semana.

Es la clase de maniobra a la vieja usanza a la que es difícil resistirse cuando está bien hecha”. Benjamin Lee: The Guardian

Esta historia sobre pesca basada en hechos reales es divertida y enternecedora...y está hecha para el cine”. Ann Hornaday: The Washington Post

Consigue ser una propuesta familiar bastante encantadora (...) Empecé a verla con dudas, pero cuando me rendí ante ella, acabé apreciando sus aspectos más adorables". Sarah Hagi: The Globe and Mail