¡No puede ser! Netflix destapa las primeras imágenes de He-Man: Master of the Universe (FOTOS)

Los Ángeles.- Hace un par de horas, se mostraron las primeras imágenes de He-Man “Master of the Universe: Revelation”, la nueva serie animada del Príncipe Adam, comandada por Kevin Smith (Clerks).

Los personajes icónicos están listos para la aventura. FOTO: NETFLIX

Masters of the Universe: Revelation, parte de la serie animada original de He-Man y desde ahí construirá una historia que sus creadores promocionan como una “carta de nostalgia” para los fanáticos que siguieron las aventuras del héroe cuando eran niños.

He-Man contra Skeletor. FOTO: NETFLIX

No es simplemente como si estos dos tipos (He-Man y Skeletor) hayan estado tratando de golpearse durante décadas. Tenemos la oportunidad de contar historias de abuso. Tenemos la oportunidad de contar historias de aislamiento, dolor. Usamos a estos personajes desde que han existido y la mayoría de la gente los considera juguetes o figuras de acción para contar historias increíblemente humanas ambientadas en un mundo muy inhumano”, dijo Smith vía Netflix.

He-Man, un llamado a la nostalgia. foto: Netflix

Masters of the Universe: Revelation se dividirá en dos partes su primera entrega, que consta de 5 episodios, que llegarán el 23 de julio a la plataforma. En la versión en inglés de la serie, la voz de He-Man estará a cargo de Chris Wood (Supergirl), Mark Hamill (Star Wars) será Skeletor, Lena Headey (Game of Thrones) será Evil-Lyn, Sarah Michelle Gellar (Buffy the Vampire Slayer) será Teela, Alicia Silverstone (Clueless) será la reina Marlena y Kevin Conroy (Batman: La serie animada) será Mer-Man, entre otros.

El villano más temido del universo. foto: Netflix

Las heroínas del pasado, están de vuelta. FOTO: NETFLIX