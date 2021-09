MÉXICO.- Camilo Blanes de 37 años realizó una transmisión donde se le ve triste y alcoholizado que la pasa, pues tras la partida de su padre, Camilo Sesto entró en una profunda depresión que incluso lo ha orillado a pensar en atentar contra su vida, como solución a sus problemas.

Una amiga cercana al cantante aseguró que el hijo de Camilo Sesto bebe todos los días, además de drogarse a niveles preocupantes, todo como consecuencia de una profunda depresión.

A pesar de ser el heredero universal de la fortuna del cantante, Camilo Jr. se ha sentido abandonado en una profunda soledad, pues asegura que muchas de las personas sólo se le acerca a él por su dinero, lo que ha provocado que se aleje y los que aún siguen con él, no toleran su estilo de vida lleno de adicciones.

Como él es el heredero universal de su papá, dice que todo mundo se le acerca porque quiere su dinero y a lo mejor varios sí, pero no todos, entonces se ha ido alejando de mucha gente; y otros ya no le hablan por su forma de vida, ya que todo el tiempo está tomado o drogado”.

Hace algunos días Camilo alarmó a los medios de comunicación y sus fans debido a una transmisión donde se le ve en estado de ebriedad, caminando solo por las calles de Madrid, lo que provocó preocupación entre los usuarios.

Además Camilo Blanes dijo sentir miedo, después se despidió “por si acaso algo pasa”.

Tengo un poco de miedo… Estoy bien, como podéis ver, pero por si acaso pasa algo, besos, bye”, dijo Camilo Blanes durante la transmisión.

Abandonando por su madre

La situación de Camilo Blanes no pinta para nada bien, pues entre las personas que se alejaron, está su ex novia, con quien vivió algún tiempo, pero los arrebatos de Camilo y las agresiones con las que tuvo que vivir su ex pareja, fueron los motivos de la separación.

Su madre, Lourdes Ornelas, también se apartó de él, pues el nivel de alcoholismo y drogadicción que presentaba a diario Camilo, causaron inconvenientes en su relación, por lo que ella decidió irse a Madrid y apartarse de su hijo.

La madre de Camilo Jr. lo ha abandonado por sus problemas de adicción

Pues por más que sea su hijo, no puede estar tras de él y mucho menos si la trata mal. La señora vive en Madrid, en un apartamento que Camilo le paga, pero ya casi no se ven (…) su mamá ha tratado de inhabilitarlo para que él no tenga el control de las cuentas donde le depositan la mesada de la herencia de su papá, pero como es una persona adulta, no ha podido hacer nada al respecto”.

Herencia a medias

Otro de los motivos por los cuales Camilo Blanes sufre de una profunda depresión, radica en la situación económica que vive ahora, pues a pesar de ser el heredero universal de la fortuna de Camilo Sesto, no ha recibido la suma total.

Por el contrario, recibe una cifra mensual, pero aún está en duda quién era el administrador y manager del fallecido cantante, por ello mientras se resuelve la situación de la herencia, Camilo supone que le están robando dinero de su herencia.

Sólo recibió una parte porque supuestamente la sigue cuantificando quien era el administrador y mánager de Camilo Sesto. Cada mes recibe cierta cantidad libre y le pagan todos los servicios, incluyendo el departamento de su mamá. A veces se le acaba el dinero muy rápido y le dan más, y así lo mantienen, sin embargo, él piensa que le están robando”.

La situación económica y los problemas que enfrenta el joven preocupan a su familia, ya que él ha mencionado que prefiere quitarse la vida y terminar con su sufrimiento.

mpadilla@am.com.mx





