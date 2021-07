¡Ni tan ‘divina’! Violeta Isfel enfrenta demanda de uno de sus cocineros

La actriz de Televisa, Violeta Isfel, emprendió un negocio de hamburguesas, Isfel Burger's, durante la pandemia por COVID-19 en Tizayuca, Hidalgo. Y tras un año de la apertura se volvió muy popular.

Pero ahora la estrella de “Atrévete a soñar” enfrenta una demanda por el despido injustificado de su ex cocinero Julio César Leos, quien además contó a la revista TV Notas que Violeta lo trató de una manera muy prepotente.

“Me contrató en su restaurante de Tizayuca en junio de 2020; me trataba muy mal, al igual que a todos mis compañeros, y a varios nos despidió injustificadamente. Cuando le comentábamos algo que no nos parecía, se molestaba y nos gritaba. Además, es muy negligente, en plena pandemia le valían las medidas sanitarias y dejaba que entrara más gente de la permitida; incluso, su esposo, Raúl Bernal, pagaba mordidas para evitar sanciones. Él es su mano derecha, pero lo ningunea”, afirmó el cocinero, de 40 años.

Sobre qué razones le dio para su despido, Julio César afirmó que no le creyó a la actriz, pues ya tenía a alguien más para su puesto.

“(Dijo) que estaba en números rojos y tenía que hacer recorte, pero no le creí porque se le salió decirme que aún no llegaba mi reemplazo, entonces, ¿cuál recorte si contrató a alguien?”, explicó.

El cocinero relató que al terminar su última jornada, en noviembre, fue a la oficina de su jefa, con el esposo de ésta, un chef y su guardaespaldas.

“Quería que firmara mi liquidación, pero el documento era una renuncia voluntaria y sólo ofreció pagarme 8 mil pesos; yo consideré que me correspondía más. Le dije que iba a pelear por mis derechos; ella se alteró mucho, me gritó groserías y discutimos, entonces, cerró con llave y dijo que no me iban a dejar ir hasta que firmara”, agregó, y señaló que finalmente pudo irse a la 1 de la mañana.