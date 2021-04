México.- Juan Zepeda, quien mantuvo una relación de 7 años con Ninel Conde, expresó que la actriz no es buena madre, que no le confiaría ni a su perro y que el problema en el que está involucrada debido al arresto de Larry Ramos es por ‘justicia divina’.

En entrevista telefónica para el programa “De primera mano”, de Imagen TV, le preguntaron a Juan Zepeda su opinión sobre lo que vive Ninel Conde debido el arresto de su pareja, Larry Ramos, acusado de un fraude millonario.

Ninel está en medio de la polémica tras el arresto de su novio Larry Ramos. Foto: Instagram

“Lo diría en dos palabras: justicia divina”, y agregó que sí cree que pueda salir perjudicada de esta situación, pese a que ella afirmó que no está casada legalmente con Larry Ramos, y que desconocía los negocios de su pareja.

Por su puesto, yo creo que al no ser su esposa de forma legal y estar en conocimiento de los ilícitos de este señor (Larry Ramos), conviviendo, consintiendo y recibiendo recursos de parte de él mismo se vuelve cómplice y seguramente está investigada por las autoridades de Estados Unidos”, dijo Zepeda.

Que a Ninel solo le importa el dinero

Al preguntarle sobre las prioridades de Ninel respecto a sus hijos, los hombres, fue tajante “es el dinero... su agenda siempre iba en función del dinero”, expresó Juan, quien en 2015 fue acusado por firmar cheques en blanco por 140 mil dólares, algo que asegura, fueron denuncias falsas hechas por ‘El Bombón Asesino’.

Ninel Conde informó en noviembre pasado que se había casado con Larry Ramos, pero ahora dice que solo fue un ritual. Foto: Instagram

"A mí ni quisiera me pudieron... no había elementos para juzgarme, por eso salí libre, todo fue una manipulación de documentos y una denuncia hecha por medio de hechos falaces... esto lo hizo Ninel", aseguró Zepeda.

Pese a que la actriz y cantante le pidió perdón, Zepeda dijo que se le pide perdón a alguien por romperle un vidrio de su casa, o por chocarle su carro, pero no por algo como lo que le hizo a él, y el daño que provocó a su familia y su entorno.

El tiempo dará la razón y tendrá que pagar las consecuencias de sus actos y Dios es el que está poniendo las cosas, sacándolas a la luz", dijo.

¿Hijos con ella? 'Ni Dios lo mande'

Juan Zepeda fue cuestionado por la reportera Addis Tuñon si en el tiempo en el que estuvo con Ninel le hizo ilusión tener hijos con ella y contestó: “Ni Dios lo mande, jamás... no le hubiera encargado ni a mi perrito para que me entiendas”.

Definitivamente no fue buena madre... de hecho yo estoy llamado a declarar en sus juicios en contra o a favor de Giovanni (Medina) y yo declararé lo que yo viví, lo que yo vi, un desentendimiento total de la menor (Sofía)".

Ninel Conde y Juan Zepeda estuvieron juntos por 7 años. Foto: Especial

Agregó que dar dinero no es atender a su hija. "La niña no tenía una atención correcta, pero no me gustaría ampliar más esto por que ya estoy metiendo a menores y se merecen respeto".

Por último, al preguntarle porqué duró 7 años con Ninel y no se dio cuenta de cómo era, respondió que 'por conejo'... "si hubo cosas buenas o malas, el resultado fue fatal", finalizó.

Ninel Conde enfrenta una pleito legal con Giovanni Medina, con quien tuvo a su hijo Emmanuel, a quien no ha podido ver desde hace más de un año; hace unos días Medina pidió la custodia absoluta del menor.