‘Aquí estoy en México y no tengo ninguna prohibición’, Ninel Conde sale de Estados Unidos

Guadalajara.- Ninel Conde fue captada a su llegada a Guadalajara procedente de Estados Unidos, desde donde se decía que no podía salir debido al proceso legal que enfrenta su esposo Larry Ramos, quien se fugó del arresto domiciliario en septiembre pasado.

Respecto a que si ella estaría metida en un lío legal debido a su esposo, Ninel contestó: “Mi amor, no es un tema mío. Yo de ese tema no tengo nada que ver. Tanta cosa se ha dicho, pero aquí estoy en México y no tengo ninguna prohibición”.

‘El Bombón Asesino’ aseguró que está en el país para tratar de ver a su hijo Emmanuel, quien se encuentra en casa de su padre, Giovanni Medina, quien ha impedido que la cantante lo vea desde hace más de un año, pero también para trabajar, pues acudió a la presentación de un tequila en Guadalajara.

Además, Ninel Conde estuvo en Guadalajara para la presentación de un tequila. Foto: Instagram

En entrevista para el programa “Venga la Alegría”, la también actriz contó detalles sobre cómo fue que el padre de su hijo ‘se lo quitó’ y hasta la fecha no ha dejado que lo vea por diferentes pretextos, por lo que enfrentan un proceso legal.

“Él quiso irse a casa con su padre y ya nunca más volvió, argumentando que me había ido a Tijuana a trabajar, que me había hecho la prueba de Covid-19, que me había visto en historias de Instagram estornudando... me fui me hice estudios, exámenes y de todos modos no me lo regresó”, contó Ninel.

“Siempre ha habido un argumento y otro y según él porque lo está guardando de la pandemia, no sé quién se cree, si es medico o un juez para dictaminar que un niño tiene que estar en la pandemia en su casa, cuando estamos a dos cuadras y me lo podría traer”, agregó la cantante, quien aseguró que Giovanni consume anfetaminas, pero que le tocará a la autoridad comprobarlo.

Ninel Conde tiene más de un año sin ver a su hijo Emmanuel. Foto: Instagram

Pasará Ninel Conde otro cumpleaños de su hijo sin verlo

Ninel Conde compartió que metió una petición para poder reunirse con su hijo Emmanuel en su próximo cumpleaños.

Mi equipo legal metió una petición para poder ver a mi hijo en su cumpleaños; también pedimos una visita presencial en el centro de convivencias porque la vez pasada su papá no lo llevó”, contó.

“El juez dice que no porque el niño manifiesta su rechazo conmigo en las videollamadas. El papá tenía hasta el viernes para contestar, pero no contestó, lo que significa que será otro cumpleaños sin ver a mi hijo”, agregó la famosa.

La actriz lamenta que la autoridad no vea las malas actitudes que Giovanni tiene respecto a su hijo yhacia ella.

También se ha reportado que el niño no tiene límites, que el niño es grosero con su mamá y papá… esa parte el juez no la está viendo”.

