‘No les fue bien’: Aurora Valle lanza dura crítica contra La Voz

México.- Hace apenas unos días se estrenó La Voz México, bajo la producción ahora de TvAzteca, y durante la emisión de “Instrusos”, los conductores lanzaron duras críticas contra el programa que antes era producción de Televisa.

En especial fue Aurora Valle quien no midió sus palabras contra el reality y dijo que aunque sólo alcanzó a ver una parte, ella no vio una competencia, sino un musical.

Yo leía muchas cosas como la calidad, pero a mí me pareció como igual, creo que hay un poco de producción”, dijo.

Asimismo, habló sobre la decisión de la televisora de repetir la transmisión del programa durante los fines de semana.

Yo supongo que no les fue muy bien, porque cuando ves tanto comentario, que no tuvieron tanto entre semana que por eso repitieron el fin de semana, quiero suponer porque no le encuentro sentido que lo repitan”.