'¡No me salió tan feo!' Así Lucía Méndez celebra que por fin será abuela

Ciudad de México.- La actriz y cantante mexicana, Lucía Méndez, celebra que por fin será que abuela a sus 65 años.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la actriz compartió su felicidad al enterarse que uno de sus más grandes se ha cumplido, pues será abuela.

Se trata de su hijo Pedro Antonio y su nuera Mary José, quienes serán papás primerizos, además, la cantante aseguró que su nuera no es rusa, pues muchos comenzaron algunos rumores.

Mis amores quiero agradecer a todos los buenos deseos para Pedro Antonio y Mary José. Y decirles que mi hijo. ¡No me salió tan feo! Pero también quiero acentuar que me preguntan mucho si Mary José es Rusa y no lo es, es más mexicana que el pulque es de Torreón, Coahuila es psicóloga y puedo presumir que mi hija es preciosa por dentro y por fuera”.