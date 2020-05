'No sabían que existía yo' Paul Stanley, recuerda difícil situación antes de que muriera su padre

Ciudad de México.- El conductor mexicano Paul Stanley, recordó la difícil situación de su infancia y adolescencia por la ausencia de su padre, el también conductor Paco Stanley.

Mediante una entrevista para el programa de espectáculos ‘La última y no vamos’ con Yordi Rosado, Paul recordó ese difícil momento cuando su padre falleció, incluso aseguró que sus hermanos no sabían de su existencia.

Antes de que muriera su padre, Paul Stanley intentó comunicarse con él, sin embargo este le colgó el teléfono pues su paternidad la mantenía en secreto con su actual matrimonio, por lo que sus medios hermanos ni lo conocían.

No sabían que existía yo. Fue bien difícil. Yo quería hablar con mi jefe, sabía su celular... Recuerdo una Navidad que le marco, me contesta y le digo: 'Hola, papá', y madres me cuelga", aseguró Paul.