VIDEO. Dejemos el ego a un lado, sentémonos: Ari Borovoy a compañeros de OV7

México.- A semanas de que Lidia Ávila, Érika Zaba y Mariana Ochoa confirmaron el distanciamiento entre los integrantes de OV7, Ari Borovoy realizó un Live para pedirles “dejarse de niñerías” y reunirse en privado para decidir lo que pasará con su gira por los 30 años.

La primera en aceptar una ruptura entre los integrantes de OV7 fue Lidia Ávila, quien contó que la gira de los 30 años se canceló porque el contrato venció.

Luego fue Érika Zaba, quien recordó los buenos momentos cuando los siete estaban unidos.

Me da mucho sentimiento que hoy estemos distanciados”, dijo Érika Zaba cuando reaccionó al video de su boda hace cuatro años, donde salen los OV7.

Ahora, Ari Borovoy pide a los otros seis integrantes reunirse en privado para hablar de lo que sucederá con la gira por los 30 años de OV7. Foto: Facebook.

Y recientemente le siguió Mariana Ochoa, quien confesó que más de la mitad del grupo dejó de responderle las llamadas y mensajes.

Y ahora tocó el turno de Ari Borovoy, quien hizo un Live para aclarar todo y pedirle a sus compañeros ser maduros y reunirse para aclarar todo.

Se abrió una puerta que tenemos que cerrar, porque de otra manera no vamos a llegar a nada, no es nuestro estilo”, comentó Ari Borovoy en una parte del clip.

Y dijo tener una “propuesta, no impuesta, una propuesta y lo digo aquí, porque este ha sido, lamentablemente, el foro y el espacio en el que me he enterado de unas cosas y me he enterado de otras”.

Y reconoció que tienen un chat de los siete, Mariana Ochoa, M’Balia, Lidia Ávila, Érika Zaba, Kalimba, Óscar Schwebel y él, que está prácticamente inhábil desde hace varios meses, el cual prometió usar este viernes.

Lo voy a usar mañana, u hoy mismo, para poner lo que, en este momento, voy a proponer que es: Que nos reunamos en privado”, comentó.

Ari confía en reunirse antes de que acabe julio con sus “hermanos” para luego poder hablar con OCESA y decidir lo que va a pasar con la gira que tenían pendiente.

Quiero proponer eso, que nos reunamos en privado, que nos juntemos los 7, que nos juntemos con la gente de OCESA y que antes de que termine este mes, hoy estamos a 15, antes de que termine este mes, podamos dar certeza de lo que va a pasar y podamos decir juntos, en un comunicado, en un video o en una rueda de prensa, lo que se defina, si va esta gira, para delante o no”, agregó el también empresario.

Dijo que en caso de que la gira vaya para adelante, le parece que 15 días son suficientes para ponerse de acuerdo y que la gente de OCESA también se ponga de acuerdo con sus promotores y darle certeza a los fans.

Ari Borovoy compartió esta foto en la Feria de León, Guanajuato, hace nueve años. Foto: Instagram.

Ari Borovoy le pide a los demás OV7 dejar el ego a un lado

El accionista de Bobo también pide a sus compañeros dejar el ego a un lado y sentarse a hablar como los adultos que son.

Dejémonos el ego a un lado, sentémonos. Esto parece un clásico de fútbol América vs Chivas cuando se trata de una gira de un grupo de cuarentones que estamos reaccionando como gente de 10 o 12 años”.

Al final, aseguró que será él quien dé el primer paso para retomar la comunicación con sus compañeros y casi hermanos.

Los fans están en espera de saber si podrán disfrutar de OV7 en los escenarios. Foto: Facebook.

Terminando esta Live lo voy a proponer en el chat de nosotros, ojalá tenga respuesta de todos, me parece que es la única manera que tenemos para poder llegar a un buen acuerdo y repito, sobre todo, que los fans tengan claridad y certeza de qué es lo que va a pasar”.

Ari fija un avatar como símbolo de paz

Con el fin de que los fans conozcan la postura de cada uno de los integrantes de OV7, Ari propuso colocar el avatar de su Instagram en blanco, como señal de paz.

En son de paz, proponiendo y no imponiendo, yo voy a poner el avatar de mi Instagram en blanco, deseando que mis otros compañeros – que me parece hasta ridículo estarlo diciendo por acá- hagan lo mismo como una muestra de que tienen toda la intención de sentarnos y juntarnos”.

Al avatar de Instagram de Ari Borovoy ya respondieron Kalimba, Érika Zaba y M'Balia Marichal. Foto: Instagram.

Los únicos que han respondido al avatar de Ari son Érika Zaba, M’Balia Marichal y Kalimba. Faltan por responder Lidia Ávila, Mariana Ochoa y Óscar Schwebel.

mhuizache@am.com.mx