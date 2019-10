¿Omar Chaparro eres tú? ¡Hasta su mamá lo confunde con Joe Jonas!

Estados Unidos.- Una fotografía de Joe Jonas ha causado revuelo en las redes sociales en México, debido a que muchos usuarios han comentado el gran parecido del cantante con Omar Chaparro.

Muchos han confundido a Joe Jonas con Omar Chaparro.

Todo comenzó luego de que un usuario notara el parecido entre ambos e hiciera un meme en redes sociales, mismo que pronto se hizo viral.

Inclusive el comediante mexicano compartió en su cuenta de Instagram una conversación con su madre, quien increíblemente no logró reconocer que no era su hijo el de la fotografía.

"¿Apoco el de la foto es Joe Jonas? Ese eres tú, si es igualito", expresa la madre del también conductor, quien se dijo preocupado porque hasta su mamá lo confunde.

"Ya me estoy preocupando que hasta mi madre me confunde", se lee en la publicación del actor de No Manches Frida.

Joe y sus hermanos Kevin y Nick recientemente se presentaron en el Hollywood Bowl ante miles de personas que abarrotaron el lugar por el esperado concierto que se celebró a seis años de que la banda anunciara su separación.

Luego de esta gran presentación, los Jonas Brothers se tomarán unos días de descanso y luego regresarán a los escenarios con una serie de conciertos justamente en nuestro país.