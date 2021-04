Actriz Aura Cristina Geithner deja las telenovelas y así debuta en OnlyFans

México.- Confiada y segura que a sus 54 años posee una belleza y sensualidad inigualable, la actriz Aura Cristina Geithner debutó en la plataforma para adultos, OnlyFans. Con esto, hizo a un lado los sets de telenovelas.

La actriz de 54 años de edad, quien cuenta con una trayectoria de 30 años en la pantalla chica, mostró su lado sensual y erótico para anunciar que debuta en la plataforma.

Soy una mujer actual, que vive, que sueña, que trabaja, que es feliz y que me encanta adaptarme a los nuevos cambios porque no me dan miedo”, dijo Aura Cristina Geithner para People en Español.