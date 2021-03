Mexicanos se cuelan a los Premios Oscar 2021

Tres mexicanos compiten en la categoría de Mejor Sonido. Foto: @TheAcademy

Ciudad de México.- Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés están felices de estar nominados a los Premios Oscar por la película "Sound of Metal", ya que fueron considerados en la categoría de Mejor Sonido.

Los mexicanos competirán en esa categoría junto a las películas "Soul", "News of the world", "Mank" y "Greyhound".

La mañana de este lunes se dieron a conocer las nominaciones a los Premios Oscar 2021.

Jaime Baksht compartió que esta noticia fue inesperada, pues incluso se enteró hasta que su hija le avisó, según expresó en entrevista para El Universal. "Quienes mezclamos la película fuimos dos personas, Michelle y yo. Carlos hizo una cosa dentro del departamento que se llama premezcla, pero digamos que sí, Carlitos debe estar feliz también, no nos hemos hablado todavía".

Michelle, Carlos y yo somos mexicanos; además Michelle es mujer, es la primera chica mexicana que se dedica a esta cosa y que llega a este nivel", comentó Jaime Baksht.

Jaime dijo que están felices por esta excelente noticia. "Me siento muy emocionado, muy sorprendido, contento. Fue un trabajo en equipo increíble y qué te puedo decir, es una gran sorpresa, estamos felices", explicó.

Una sorpresa

Carlos Cortés tampoco esperaba recibir esta noticia. "De hecho me despertó Nicolás Becker, me llamó como siete y media y me contó, yo estuve trabajando toda la semana y estaba desfasado de mis horas de sueño, fue una muy buena noticia.

Aún no me lo creo. Como que siempre estuve trabajando en la industria del cine pero lo vi remoto, nunca pensé verlo reflejado así, es muy gratificante", dijo Carlos Cortés

¿Quiénes son?

Jaime Baksht tiene trabajando dentro de la industria del cine 27 años . Estudió en la UNAM, pero después se fue a estudiar producción musical a Inglaterra . Entre sus trabajos se cuentan alrededor de 140 películas.

Carlos Cortés también lleva 27 años de trabajo, en su caso en la industria del sonido. Estudió en el Tec de Monterrey, después se fue a Estados Unidos, pero decidió regresar a su país donde ha trabajado con directores de cine como Carlos Reygadas.