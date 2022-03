Amy Schumer se volvió tendencia al humillar a Kirsten Dunst

Los Ángeles.- Además de la bofetada de Will Smith, otro momento incómodo se vivió en los Oscar 2022, cuando la comediante Amy Schumer se volvió tendencia en redes sociales al humillar a la actriz Kirsten Dunst.

Durante la transmisión, Amy levantó de su lugar a la nominada al Oscar después de llamarla ‘rellena asientos’ y la dejó varios minutos de pie mientras entrevistaba al esposo de la actriz, Jesse Plemons, quien visiblemente incómodo dijo: "¿Sabes que ella es mi esposa?".

Amy Schumer quiso enmendarlo hablando de qué se trata los rellena asientos.

Les explicaré lo que hacen los rellena asientos. Aquí tenemos a una (refiriéndose a Kirsten Dunst), ¿puedes irte al baño, cariño?”-

Por increíble que parezca y pensando que esa incómoda situación no podía ser peor, la comediante aseguró que no estaba bien estar casado con una rellena asientos en cuanto el actor le dijo que si no entendía que estaban juntos ya que el matrimonio compartía nominación así como una buena historia de “amor”.

Kirsten y el momento incómodo provocado por Amy Schumer

La siguiente declaración fue otro de los motivos de indignación en redes sociales:

¿Estás casado con esa rellena asientos? Oh, eso es raro”, causando nula risa entre la larga lista de invitados que nuevamente no entendían qué estaba pasando.

