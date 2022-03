Oscar 2022: ¿Quiénes son los favoritos para ganar los Premios de la Academia?

Los Ángeles.- La cuenta es regresiva para conocer a los ganadores de la 94 edición de Los Premios Oscar que se realizará el 27 de marzo en Los Ángeles, California; ellos son los favoritos para ganar la estatuilla.

Como dato extra, la ceremonia se celebrará nuevamente en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde las actrices Regina Hall y Wanda Sykes, junto a la intérprete, productora y guionista Amy Schumer, serán los host.

La cinta The Power of the Dog consiguió la mayor cantidad de nominaciones (12), entre las que destacan categorías principales como Mejor Película del Año, Logro en Dirección (Jane Campion), Performance de un Actor Protagónico (Benedict Cumberbatch), Performance de una Actriz de Reparto (Kirsten Dunst) y Performance de un Actor de Reparto (Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee). Le siguen como aspirantes los filmes Dune (10), Belfast (7) y West Side Story (7).

El premio más codiciado de la noche, Mejor Película del Año, tiene como postulantes a Belfast, CODA, Don’t Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog y West Side Story.

Entre las interpretaciones más destacadas, la categoría Performance de una Actriz Protagónica presenta las nominaciones de Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye), Olivia Colman (The Lost Daughter), Penélope Cruz (Parallel Mothers), Nicole Kidman (Being the Ricardos) y Kristen Stewart (Spencer).

Por Performance de un Actor Protagónico están las opciones de Javier Bardem (Being the Ricardos), Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog), Andrew Garfield (tick, tick…BOOM!), Will Smith (King Richard) y Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth).

Las actuaciones secundarias ofrecen como Performance de una Actriz de Reparto a Jessie Buckley (The Lost Daughter), Ariana Debose (West Side Story), Judi Dench (Belfast), Kirsten Dunst (The Power of the Dog) y Aunjanue Ellis (King Richard). Para Performance de un Actor de Reparto la carrera es entre Ciarán Hinds (Belfast), Troy Kotsur (CODA), Jesse Plemons (The Power of the Dog), J.K. Simmons (Being the Ricardos) y Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog).

Finalmente, el Logro en Dirección tiene en el partidor a Kenneth Branagh (Belfast), Ryusuke Hamaguchi (Drive My Car), Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza), Jane Campion (The Power of the Dog) y Steven Spielberg (West Side Story).