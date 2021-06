Óscar Schwebel feliz de lanzar su primer novela y ser parte de los escritores de bioserie de OV7

CDMX.- No sólo es el gran bailarín que conocemos, Óscar Schwebel de 0V7 es un gran escritor que decidió hacer caso a la intuición y su esposa al publicar su primer novela “Los Hijos de Numo”.

Además, también es parte de la mesa de escritores que están a cargo del proyecto de la bioserie de OV7.

En entrevista exclusiva para AM, el músico habló sobre esta faceta, que lo tiene muy emocionado.

No fue hasta este encierro que acabamos de pasar que me di cuenta que muchos de los personajes de los que había escrito, tenían muchos paralelismos, y fue así como empecé a tejer una historia atractiva, y que fuera coherente. Fui motivado por mi esposa que me motivó a compartirlo con la gente”, platicó.