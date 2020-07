‘Para mí ha sido un sueño’: leonesa Karen Ricoy va con Belinda en ‘La Voz’ Azteca

León, Guanajuato.- La joven leonesa Karen Ricoy vive el sueño de ser artista y lo disfruta un día a la vez en el reality show ‘La Voz’, reality show que se transmite por TV Azteca, donde su coach es la cantante Belinda.

La estudiante de preparatoria del Tec de Monterrey, quien está más que entusiasmada por esta oportunidad, platicó a AM su experiencia desde el casting virtual, hasta la elección de Belinda como su coach.

Mi experiencia en ‘La Voz’ ha sido increíble, desde el principio hasta ahorita, para mí ha sido un sueño salir en La Voz, aparecer en la tele, pisar ese escenario, estar entre los coaches; creo que cualquier persona que quiera ser un artista, quiere hacerlo”, dijo la chica de 19 años.

Karen hizo el casting por invitación de su amiga Grettel, quien también compite en La Voz. Su prueba la grabó en el salón de música de su escuela, se fue de pinta de la clase de matemáticas financieras para hacerlo… para ella, todo esto es cosa del destino.

Karen durante su participación en el programa. Foto: Cortesía.

Yo no tenía ganas de participar, pero me animó mi amiga Grettel que también está en La Voz, ella me motivó a hacerla, me pidieron que mandara un video, canté, les gustó y me pidieron otro cantando en español, estoy muy agradecida, me llamaron, que me querían en La Voz México. Fue algo que jamás me imaginé y toda mi familia, amigos, estaban súper emocionados”, platicó.

‘The Scientis’ de ColdPlay, fue la pieza de la suerte para este concierto. Mantuvo la mentalidad ganadora, y una vez en la audición, se inclinó por Belinda.

Me quedé muy impresionada porque Belinda, Christian Nodal y Ricardo Montaner se voltearon, que maestros como él me hayan elegido, después María José, y ya no tuve palabras para decir. Fue la mejor experiencia de mi vida, fue impresionante, cada que lo recuerdo es vivir esa emoción”.

Con los coaches a sus pies, Karen decidió seguir su camino con Belinda, pues ha cambiado su seguridad en ella misma y de su arte.

Me voy con ella, porque me sentí conectada, porque fue la primera que confío en mí, me dio una gran alegría. Estar con ella ha sido gratificante, me ha hecho correcciones fuertes que me han ayudado mucho a cantar; es exigente, quiere que trabajemos con mucha disciplina, también porque me identifico mucho con su género”, platicó.

Contrario a lo que muchos piensan, Karen no cuenta con una vena musical como tal, sino influencias de amigos y su hermano mayor.

Mi hermano tenía una banda, yo andaba ahí de chismosa viendo sus ensayos, después me enteré que iba a clases de canto, y le dije a mis papás que sí podía ir con él.”

Después opté por la batería, toco el ukelele, piano, quiero tocar guitarra, la actuación, me gusta todo lo relacionado con el arte, bailo jazz, hip hop”, compartió.

Karen busca poner el alto a Guanajuato

Karen Ricoy desea poner en alto el nombre de los artistas guanajuatenses, trabaja duro en dar lo mejor de sí. También agradece el apoyo de sus padres, pues lejos de presionarla por otra carrera, le dan ánimos para seguir un sueño.

Estoy muy agradecida con ellos, porque podrían pedirme que sea arquitecta o algo así, pero he tenido todo el respaldo de ellos y no les voy a fallar”, contó.

La joven pidió a los guanajuatenses su apoyo, y darle clic a sus redes: Karen Ricoy.

Voy a seguir luchando, poner en alto el nombre de León, los knockouts ya los están transmitiendo, y quiero recordarles que no se lo pierdan”, dijo Karen Ricoy.

A lo largo de mi experiencia en La Voz, ha habido mucha gente de León, de otros lugares como Guatemala, Argentina, Bolivia, me han mandado muchos mensajes. Quiero agradecer a mi familia, amigos y los medios. Estamos dándolo todo, y queremos representar con orgullo a León, a los guanajuatenses”, finalizó la joven leonesa.