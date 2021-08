México.- Paty Navidad vive para contar su lucha contra el COVID-19 gracias a que su hermana Yadira habló a una ambulancia cuando hace unos días, la oxigenación de la actriz era de 81 por ciento, pues ella no quería tomar medicamentos, ni mucho menos pisar un hospital.

De acuerdo con la revista TvNotas, la concursante de “MasterChef Celebrity”, programa de TV Azteca donde precisamente se contagió, continúa internada en un hospital de la Ciudad de México, luego de haber estado en terapia intensiva.

También Paty Chapoy contó en su programa “Ventaneando” que la actriz se encuentra “grave pero estable”.

Fue Yadira quien no pudo más con las ideas de su hermana de no querer tomar medicamentos y sobrellevar la enfermedad solo con algunos tés, quien decidió internarla, pues llegó un momento en el que Paty no podía respirar bien.

Paty Navidad a su llegada al hospital, de acuerdo a la revista TvNotas./ FOTO: Tomada de TvNotas

Una fuente cercana a las hermanas contó en entrevista a la revista TvNotas que incluso Paty está luchando contra un tumor cerebral, que hace que viva fuera de la realidad y la incapacita para tomar decisiones.

Paty insistía en que sólo tenía una gripe y que se trataría con Paracetamol y Teraflú. Le recetaron un corticosteroide que actúa como antiinflamatorio e inmunosupresor, pero como ella aseguraba que la iba a engordar, no se lo inyectaba; y por no seguir las instrucciones de los médicos, llegó al punto en que sus pulmones no le dieron para más”, aseguró la fuente a la publicación de espectáculos.

Inclusive Paty contagió de COVID a su hermana Yadira, quien tiene una hija, Eve, afortunadamente la niña no contrajo el virus.

Por su mentalidad se puso en riesgo a ella misma y también contagió a su hermana, quien la estaba cuidando. Su sobrina Eve, hija de Yadira, estaba con ellas, pero se salvó”.

Intuban a Paty Navidad el 10 de agosto

De acuerdo con la persona cercan a Paty y Yadira Navidad, la actriz no tenía buena oxigenación.

La madrugada del 10 de agosto notó que Paty tenía oxigenación de 81, y asustada, habló de inmediato al 911 para pedir una ambulancia. Cuando los paramédicos llegaron, Paty tuvo un ataque de pánico y gritó que la estaban secuestrando”.

De inicio la llevaron al hospital MAC, al sur de la CDMX, y ahí estuvo ocho horas, pero en cuanto la noticia se hizo viral, Yadira se comunicó con la producción de MasterChef y la ayudaron a cambiarla de hospital”.

Pasadas las 2 de la tarde la trasladaron en otra ambulancia a un hospital privado en Interlomas; en ningún nosocomio dejaba que le administraran medicamentos”.

Paty Navidad dio positivo a la prueba PCR que TV Azteca realizó en sus instalaciones./ FOTO: Instagram

Decide su hermana por ella

Según la fuente de TvNotas, aunque Paty Navidad ya presentaba neumonía debido al contagio de COVID, no permitía que la medicaran, a duras penas aceptó que le pusieran oxigeno.

Por sus ideas insistió que no le dieran nada, sólo dejó que le pusieran oxígeno; le tomaron placas de sus pulmones y aunque arrojaron que tenía neumonía, dijo que firmaría una carta para hacerse responsable de que no le administraran medicamentos. Los médicos se contactaron con su hermana Yadira y ella fue la que les pidió que la empezaran a medicar y la salvaran”.

Paty está mentalmente incapacitada, pues un tumor en la cabeza la hace perder la noción de lo que dice o hace y por eso no es capaz de tomar decisiones. A partir de esto, los médicos comenzaron a administrarle el medicamento a través del suero y le decían que no le ponían nada... de no haber sido así, ¡ya estaría muerta!”

Tiene tumor en la hipófisis

Como recordarán, en 2012 le detectaron un tumor en la hipófisis; en aquel entonces lo tenía controlado con medicamentos, mismos que debía tomar de por vida, pero hace tres años decidió suspenderlos porque piensa que van a modificar su organismo”.

Por no tomar medicamento, el tumor volvió a crecer y le está oprimiendo el sistema límbico, parte del cerebro que controla las emociones; por eso mismo, ella está fuera de la realidad y habla cosas sin sentido”, declaró la fuente.

Pero el tumor de Paty no sólo afecta su nivel cognitivo, sino también algunas parte de su cuerpo.

Dice que en algún momento todos moriremos y que prefiere no luchar. Toda su familia está preocupada porque el tumor también ya le está afectando la parte que controla la motricidad, de repente se le entumen las manos y piernas”, indicó la fuente.

Aunque se dijo que Paty Navidad abrió una nueva cuenta de Instagram para informar que estaba mejor y que aceptaba que el COVID sí existe, este perfil no está verificado, por lo que podría ser falso.

Paty Navidad es una de las participantes de "MasterChef Celebrity"./ FOTO: Instagram

Diagnostican en 2014

Paty Navidad fue diagnosticada con un tumor en 2014, luego de padecer intensos dolores de cabeza, hormigueo en las extremidades e insomnio.

Desde entonces, la actriz fue sometida a un tratamiento con tres médicos, debido a que si el tumor crecía, podría perder la visión o incluso, hasta la vida.

Un año más tarde, declaró para “Despierta America” que estaba feliz de haber superado ese problema de salud.

Después de, alguna forma, estar cerca de la muerte o haberla visto tan, tan al lado tuyo, aprendes a valorar la vida, a disfrutarla. Es una segunda oportunidad; entonces, estoy disfrutando cada momento, cada segundo maximizado. Estoy feliz de estar viva, estoy feliz de tener salud, estoy feliz de estar haciendo lo que me gusta en los escenarios, estar en este programa, de tener a mi familia bien también que, para mí, es de los tesoros más valiosos, y soy sensible; entonces, me emociona regresar a hacer lo que amo”, dijo Paty en la emisión.

