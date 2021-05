VIDEO. Es una imbécil: Pedro Sola insulta a Camila Sodi, luego se disculpa

México.- Pedro Sola, conductor de Ventaneando, llamó imbécil a Camila Sodi cuando se daba una nota sobre la actriz, en la que se cuestionaba su actuar soberbio con la prensa, en esta ocasión con Linet Puente, con quien tuvo un encontronazo.

En el programa de TV Azteca, su compañera Linet Puente puso sobre la mesa el actuar de ciertos actores o personalidades que no se saben conducir con los periodistas.

En referencia a Camila Sodi, Linet expuso un tanto molesta que los famosos atacan a los periodistas cuando estos les hacen una pregunta que ellos no están esperando, cuando lo más fácil es darle la vuelta.

El tema de la censura a Linet calentó a Pedro Sola y sin pensarlo, llamó imbécil a la sobrina de Thalía.

Cuando Linet Puente recordó cuando le preguntó a Sodi qué le aterraba al contestar, Pedrito se le adelantó y puso palabras en la boca de Camila y soltó la ofensa.

'Que no sé contestar porque soy una imbécil’, a final de cuentas es una actriz que tiene muchos años en el ambiente, por qué no aprende a contestar”, dijo Pedro Sola.

Pero a las horas de insultarla al aire, sin mencionar el nombre de la ex esposa de Diego Luna, Pedrito se disculpó a través de redes sociales y aclaró que no acostumbra insultar a nadie.

Ayer en Ventaneando tuve un exabrupto al tenor de la discusión que se llevaba a cabo y dije una palabrota, de lo cual me arrepiento y me disculpo de verdad, no es mi costumbre insultar a nadie. Lo siento mucho”, escribió en Twitter.