Pelea Mijares con Lucerito, le impone condición para cantar

México.- No cabe duda que Lucerito, la hija de los cantantes Lucero y Mijares, heredó el talento musical de sus padres y así lo ha demostrado en algunas presentaciones junto a los famosos.

‘La Beba’, como le dicen de cariño a la joven de 16 años de edad, tiene muy claro que desea dedicarse al canto, sin embargo, su padre solo le puso una condición.

En una entrevista que concedió Mijares a Isabel Lascurain, integrante de Pandora, Lucerito se unió para hablar sobre su reciente premio musical en los Fans Choice Awards, en la categoría de Mejor Debut.

Al escuchar la palabra debut, Mijares respondió que ni él ni Lucero han lanzado a su hija como cantante de manera oficial, pues el intérprete de “Soldado del Amor”, quiere que su hija primero estudie y después decida a qué quiere dedicarse.

Pero todavía no hay debut, es que no es un lanzamiento, ya ha cantado porque a mí me encanta como canta y a su mamá también le encanta, no es que la estemos lanzando al estrellato, ya en su momento ella decidirá que quiere hacer. Ella primero que acabe de estudiar, que estudie sus cosas y que ella decida en su momento si quiere o no cantar, que siga probando, pero no es un lanzamiento”, explicó el cantante de 63 años.