México.- J Balvin recibió cientos de comentarios groseros por vestirse con una minifalda, entre ellos, le piden que “ya salga del clóset”.

El cantante de reggaetón publicó en su cuenta de Instagram cuatro fotos en las que aparece con distintos estilos de faldas para que sus seguidores digan cuál es su favorita.

Cual es tu estilo favorito ? de los 4 estilos . 1. 2. 3 .4”, escribió J Balvin en su post de la red social.

Las imágenes del intérprete de “In da Getto” llegaron a otras redes sociales como Facebook, en donde los internautas lo tacharon de “ridículo”. También le pidieron que ya saliera del clóset.

J Balvin luce una minifalda en una foto de su Instagram./ Foto: Captura

“Mejor que ya salgan del closet igual que Bad Bunny”, “Realmente ridículo… no saben qué más hacer para llamar la atención, la fama los hace absurdos”, “Es lo peor que tú puedes hacer no te luces no sea ridículo”, “Que ya salga del closets mejor, todos modos ya que”, “Qué asco... Cada vez van empeorando los cantantes por qué de artistas no tienen nada”, fueron algunas opiniones.

Hubo otros que expresaron que Residente ya tenía nuevo material para hacer otra canción contra J Balvin, como la que hizo junto a Bizarrap en la sesión “Music Sessions #49” que está disponible en YouTube.

“Residente viendo las faldas para opinar en su nueva canción”, dijo un usuario de Facebook.

J Balvin con otros tres estilos de faldas que presumió en Instagram./ Foto: Captura

Defiende a J Balvin y sus faldas

Sin embargo, otras personas aplaudieron a J Balvin asegurando que la ropa no tiene género y que la minifalda era la que mejor le quedaba, pues resalta sus musculosas piernas.

“La última le queda muy bien! Los hombres desde tiempos inmemoriales usan vestimentas tipo falda, así que no veo el problema, no le está haciendo daño a nadie”, “Bonito los romanos usaban falda y se veían bien chulos”, “Entiendan la ropa no define Génerooooos Ni Personalidades!!!!!!! Solo es ropa y Ya!!!!!!!!!”, “La más corta te queda hermosa”, escribieron en Facebook.