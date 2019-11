Por esta razón despidieron a Mhoni Vidente de Hoy

México.- La pitonisa más famosa de México, Mhoni Vidente fue despedida de Hoy y aunque muchos especularon que inclusive había sido vetada de Televisa; sin embargo, ella misma aclaró las razones de su salida del programa.

Mhoni anunció su salida del matutino durante el programa de radio de Javier Alatorre, ahí informó que había sido Magda Rodríguez quien le informó que ya no tendría más su segmento.

Ahí, la vidente señaló que los ejecutivos ya no querían que estuviera ahí; pero a unos días del anuncio, Mhoni reveló en su canal de YouTube cómo fue su despido

Ella me cita, me dice ‘los ejecutivos ya no quieren que estés’. (Le dije) ‘Mira, el programa es tuyo, yo no soy la dueña, tú tampoco eres la dueña de Televisa, eres una trabajadora que tiene que obedecer órdenes igual que yo.

Si tú crees que ya Mhoni no es para el programa pues enhorabuena’ y ella me dijo ‘no, es que los ejecutivos’”, compartió.