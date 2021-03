Nueva York.- “Nomadland”, película dirigida por Chloé Zhao y protagonizada por Frances McDormand se perfila como favorita a la próxima entrega de premios Oscar; esta tarde recibió el máximo premio que otorga el Sindicato de Productores de Estados Unidos (PGA, por sus siglas en inglés).

La película “Nomadland” ya se llevó el Globo de Oro como Mejor Película de Drama y avanza en su camino rumbo a los premios Oscar, pues su directora Chloé Zhao está considerada también como la favorita al premio de dirección, y de lograr la hazaña se convertirá en la segunda mujer en ganar en esta categoría, después de Kathryn Bigelow, quien en 2010 ganó por la cinta "The Hurt Locker".

En un año en el que todos llevamos vidas tan aisladas y las películas se sintieron tan vitales, estamos orgullosos de haber producido un filme sobre la comunidad y lo que nos conecta”, dijo el productor Peter Spears al aceptar el premio en un mensaje grabado, informó AP.

Los premios se transmitieron de manera virtual y fue una gala pregrabada para un público únicamente de invitados.

Otras películas que resultaron ganadoras en la edición número 32 de los PGA Awards fueron “Soul” de Pixar, como Mejor Cinta Animada, “My octopus teacher” como Mejor Documental, "The Crown", como Mejor Serie de Drama, "The Last Dance" en la categoría de Televisión No Ficción, "Gambito de Dama" como Serie Limitada y "Schitts Creek" como Mejor Serie de Comedia.

En la batalla por el Oscar

El pasado 15 de marzo se dieron a conocer las nominaciones a los Oscar, y "Nomadland" obtuvo ocho postulaciones, dos menos que "Mank", protagonizada por Gary Oldman, la máxima nominada para la entrega de premios de la Academia.

En la categoría de Mejor Película, "Nomadland" compite contra “The Father”, “Judas and the Black Messiah”, “Mank”, “Minari”, “Promising Young Woman”, “Sound of Metal” y “The Trial of the Chicago 7”.

En la entrega de premios Oscar, que se realizará el próximo 25 de abril, Chloé Zhao se medirá en la categoría de Mejor Director contra Thomas Vinterberg “Another Round”; David Fincher, “Mank”; Lee Isaac Chung, “Minari”; y Emerald Fennell, “Promising Young Woman”.

¿De qué trata?

Frances McDormand interpreta a Fern, una mujer de Nevada que, tras haberlo perdido todo debido a una crisis económica, se embarca en un viaje por el oeste de Estados Unidos en una casa rodante y explora un estilo de vida nómada.