Preparan serie que mostrará la búsqueda de la vacuna contra Covid-19.

Estados Unidos.- Preparan una serie que mostrará el proceso de búsqueda de la vacuna contra el coronavirus (Covid-19).

La búsqueda de una vacuna contra el Covid-19 es una de las noticias másdel mundo en este momento.

El portal Deadline, reveló que la cadena HBO está convirtiendo esta búsqueda en una serie en conjunto con el productor ejecutivo de ‘Succession’, Adam McKay.

Aunque se desconoce el título de dicha producción, la serie será una adaptación del libro ‘The First Shot’, un trabajo narrativo de no ficción escrito por The Atlantic y el escritor del New York Times, Brendan Borrell.

El libro, que se vendió en una subasta al editor Houghton Mifflin Harcourt para ‘Sugar23 Books’, cuenta la historia de la búsqueda mundial por la vacuna contra el coronavirus.

Dicho libro exploró las empresas y a las personas que ponen todo en juego para salvar vidas, la ciencia en la que se basa y los desafíos que se presentan en torno a la política, el acceso y la seguridad.

