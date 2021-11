México.- Desde el primer minuto de este 29 de noviembre del 2021, la preventa de Spider Man No Way Home tiene desvelados a sus fans, pues las páginas de Cinépolis y Cinemex se muestran caídas cada cierto tiempo.

En Facebook y Twitter, los usuarios mantienen en tendencia el título de la película Spider Man No Way Home, así como Cinépolis, la franquicia de cines a la que más acuden los fans para obtener sus boletos.

Spider Man No Way Home tiene programado su estreno en cines el 15 de diciembre del 2021./ Foto: Google

A través de los hashtags #SpiderManNoWayHome y #Cinepolis, los fans del ‘Hombre Araña’ han reportado sus quejas por la caída de Cinépolis y Cinemex, la emoción por haber conseguido boletos y los mejores memes.

Estreno de Spider Man No Way Home

El estreno de Spider Man No Way Home en cines está programado para el próximo 15 de diciembre. Al principio se anunció que habría funciones a la media noche, pero después, las cadenas de cine optaron por manejar horarios normales.

La expectativa por esta película crece cada día más debido a los fuertes rumores de que Tom Holland, el intérprete de Spider Man, no estará sólo en su lucha contra los villanos, sino que tendrá la ayuda de los actores que anteriormente se pusieron el traje: Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Andrew Garfield, Tom Holland y Tobey Maguire en un arte de un fan./ Foto: Google

Por supuesto que ni Marvel ni Columbia Pictures han salido a desmentir o confirmar los rumores, por lo que sólo queda esperar al día del estreno para saber si es verdad o no que Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire aparecerán en Spider Man No Way Home.

Memes de la preventa de Spider Man No Way Home

Aunque algunos fans de Marvel ya consiguieron sus boletos para la esperada película, otros continúan apretando la tecla F5 para actualizar miles de veces las páginas de Cinépolis y Cinemex.

Entre una actualización y otra, también aprovecharon para crear memes sobre la preventa de Spider Man No Way Home, a continuación los mejores:

