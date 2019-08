Primer actor de Televisa, casi lo mata tumor y ahora es chofer de Uber

México.- El primer actor estuvo al borde de la muerte hace seis meses y hoy, a sus 66 años, nos da muestra de lucha y perseverancia, pues trabaja como chofer de Uber mientras le llegan ofertas de trabajo como actor y comediante.

Sergio DeFassio es un actor comediante, actor y escritor mexicano que ha participado en telenovelas de Televisa desde 1984 como “El premio mayor” (1996), “Soñadoras” (1998)”, y “Amigas y Rivales” (2001), entre muchas más.

-Señor Sergio, luego de varias operaciones lo vemos muy mejorado...

La verdad me siento mucho mejor, afortunadamente, luego de pensar que no la libraría. Tan me siento bien, que ya empecé a trabajar como chofer de Uber”.

Sergio DeFassio, quien ha trabajado en proyectos con Televisa gran parte de su vida, y haber estado al borde de la muerte hace seis meses, hoy trabaja como chofer de Uber para poder comer, aunque está abierto a propuestas de trabajo como actor. Foto: Especial.

-¿Y cómo surgió esta idea?

Todo empezó el año pasado, desde antes de que yo pasara por todo esto de mi enfermedad, pues tenía que trabajar de algo, así que amigos cercanos me empezaban a dar trabajo como chofer, primero de traer y llevar a sus esposas, a sus hijos; primero con conocidos y después nació la idea de darme de alta como chofer de Uber”.

-¿No tiene usted problema con este nuevo empleo?

Para nada; obviamente, mi prioridad y lo que más me gusta hacer es comedia, teatro, shows nocturnos y telenovelas, ésa es mi pasión, pero claro, en momentos como ahora, que no hay trabajo, pues hay que hacer algo, y esto me gusta”.

-¿La gente lo reconoce?

Sí, cuando llevo a mis clientes me pongo a platicar con ellos y hasta los hago reír. Uno que otro se sorprende de que sea su chofer, cuando logran reconocerme me han llegado a decir: ‘¡Usted es el señor que sale en la tele!’, y me da gusto que haya amabilidad y empatía, me mantiene vivo, la risa es la alegría del alma”.

-¿Y cuánto tiempo al día se dedica a andar de chofer?

Pues uno tiene la libertad de trabajar a sus horas; obviamente, entre más trabajes, entre más viajes y más clientes, pues es más lanita, pero al día te puedes ganar desde 400, 500 pesos o hasta más, todo depende de las horas que le inviertas. Yo trabajo por lo general de cinco a seis horas, todo depende de cómo me vaya sintiendo, porque pues tampoco puedo estar mucho tiempo sentado en el auto, es muy cansado”.

-Su carrera artística no la abandona...