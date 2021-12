México.- Nerea Godínez, la prometida del fallecido actor Octavio Ocaña, causó revuelo en redes sociales al aparecer en imágenes con un vestido de novia.

Octavio Ocaña, conocido por su personaje de Benito Rivers en la serie de Televisa "Vecinos", murió el pasado 29 de octubre luego de recibir un balazo en la cabeza tras ser perseguido por policías municipales de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

El actor de 22 años estaba comprometido con la joven Nerea Godínez, quien tras su muerte ha compartido múltiples fotografías y momentos de su vida con Octavio.

Octavio Ocaña estaba comprometido con Nerea Godínez. Foto: Instagram

Nerea Godínez ha sido atacada en redes sociales por seguidores de Octavio Ocaña, pues tras su muerte muchos le echaban en cara que no se mostraba lo suficientemente dolida e incluso hubo quienes hacían caso a rumores sobre que 'Benito' había muerto por su culpa.

Esta vez no fue la excepción, pues tras aparecer vestida de novia en varias imágenes, usuarios de las redes sociales reaccionaron, y aunque algunos comentaron lo bonita que se veía y se emocionaron al pensar que así habría lucido en su boda con Octavio, otros comenzaron a criticarla.

Nerea aparece en varias imágenes que circulan en redes vestida de novia. Foto: Instagram

A través de Instagram de la cuenta de Sile Makeup Artist se pueden ver varias imágenes de Nerea usando un vestido de novia y fue en esta misma red que aclaró que las fotos son de hace mucho tiempo, para que no comenzaran con más rumores.

Para que no empiecen. Desde hace muchos años me llaman para prácticas de maquillaje porque tiene una escuela y me encanta su trabajo, siempre es ella la que me maquilla", escribió.

La prometida de Octavio Ocaña explicó por qué aparece con vestido de novia y maquillada. Foto: Instagram

‘No se me murió un perro o un hámster’

En sus historias de Instagram, Nerea dejó un mensaje para todos sus ‘haters’ y es que denuncia que ‘24/7’, o sea todos los días y a todas horas, recibe ataques y críticas, muchas de estas las ignora, pero señaló que no está dispuesta a tolerar que le digan que deje de hablar de Octavio.

“De todos los insultos y tonterías que me mandan que ya he aprendido a ignorar hay algo que no tolero y ya no toleraré más. Con qué posición o quién se cree cada persona que me dice 'ya déjalo ir'... weeey no se me murió un perro, un hámster o algo así, mataron al amor de mi vida, y quiénes se creen al opinar cuándo y cómo dejarlo ir?”, explicó.

Nerea anunció que desactivaría los mensajes en sus historias de Instagram, para evitar recibir comentarios negativos.

“Ya es un enojo 24/7 de esta gente que opina y no piensa ni analiza... voy a desactivar las respuestas ahora en mis historias”, escribió.

