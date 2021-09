México.- El periodista Gustavo Adolfo Infante explotó contra Rey Grupero y Pedro Moctezuma, luego de qué estos le hicieron una broma donde fingían secuestrarlo. Narró el terror y miedo que sintió mientras el youtuber bromeaba con él.

El pasado 18 de septiembre el periodista Gustavo Adolfo Infante de 56 años, vivió momentos de angustia y miedo luego de ser víctima de una broma del conocido comediante y youtuber Rey Grupero.

En una entrevista para la revista TV Notas, Gustavo Adolfo narro los hechos, al parecer, Pedro Moctezuma de 51 años y Luis Alberto Ordaz de 34, conocido como Rey Grupero, lo citaron en unas oficinas de Polanco, donde hablarían sobre un proyecto donde se pretendía que el periodista fuera el conductor de un programa, fue ahí cuando hombres armados los secuestraron y le hicieron pasar una terrible experiencia.

El conductor de “De primera mano” narra que lo habrían citado para un late night show donde él sería el conductor principal, para el canal de Paramount+, y aunque sospechaba del Rey Grupero, aceptó ir a la reunión.

Fue citado en unas oficinas en Polanco para platicar sobre el programa, pero solo se presentó Pedro Moctezuma y aseguró que el Rey Grupero venía retrasado, minutos después hombres armados y con máscaras entraron a las oficinas

Gustavo narra que entraron seis personas vestidos de negro con máscaras de payaso y armas, dispararon hacia el techo y se le acercaron, le taparon la cara y lo sacaron del lugar.

Insultos y gritos fue lo único que escuchó el periodista mientras hombres armados lo metían a una camioneta para llevárselo.

Me gritaban: ‘No te muevas, hijo de la chi... y más palabras muy fuertes; me metieron creo que a una camioneta y me estuvieron dando vueltas como dos horas, yo estaba ca$%&# del miedo”, narró Gustavo Adolfo Infante.

Narra el sufrimiento que vivió, pues en muchas ocasiones llegó a pensar que lo matarían, por su mente pasaba que esto se debía a que algún enemigo se quería vengar de él.

Después de sacarlo de la camioneta, la lluvia caía sobre su cabeza y el terror volvió cuando una pistola apuntaba su frente.

No, no, no, por favor... ¡no me maten!”, suplicó el periodista. Enseguida los hombres se quitaron las máscaras y el Rey Grupero le lanzó un pastelazo y le dijo que era una broma.