Puedes amarme en su lugar: Primo de Justin Bieber a Selena Gomez

Estados Unidos.- La cantante y actriz Selena Gomez no solo le robó el aliento a sus seguidores con su última publicación en Instagram, sino que también lo hizo con Clayton Soyka, primo de su ex novio Justin Bieber, quien usó las redes sociales para invitarla a salir.

La intérprete de 27 años de edad compartió una imagen con sus 160 millones de seguidores de Instagram en la que según sus fans les robaba el aliento y los dejaba ‘sin respiración’.

Todo parece indicar que Soyka, primo de Bieber, concordó con los seguidores de Selena, pues le expresó que quería salir con ella.

Aún estoy soltero, puedes amarme en su lugar”, comentario que ya fue eliminado.

Luego de las reacciones en su contra, Clayton Soyka borró el mensaje que le dejó a Selena Gomez en Instagram. Foto: Especial.

Esto enfureció a los fans de Gomez, quienes no dudaron en atacar al joven, por lo que se cree eliminó el comentario, pero eso no detuvo a los 'selenators'. quienes comenzaron a atacarlo desde su propia cuenta de Instagram en publicaciones recientes con emojis de ratas y serpientes y uno que otro comentario que dicen deberían reportar al chico.

Creo que deberíamos reportar y cerrar la cuenta, al final él es malo para Selena y ella merece amor, este chico solo desea atención”, fue una de las opiniones en contra de Clayton.

Hasta el momento ni Selena Gomez, Justin Bieber o Clayton se han pronunciado al respecto.

Selena Gomez, quien se encuentra soltera, está concentrada en el lanzamiento de sus dos recientes sencillos, ‘Lose you to love me’ y ‘Look at her now’, y dejó claro que Justin Bieber es cosa del pasado y está lista para darle vuelta a la página.