‘Que bueno que mi Rober no está en este mundo’: Florinda Meza tras salida de ‘El Chavo’

México.- La tarde de este sábado Roberto Gómez Fernández se dio a conocer que el programa de ‘Chespirito’, que creó su padre Roberto Gómez Bolaños hace medio siglo, saldrá del aire en todo el mundo, y Florinda Meza, actriz y viuda del cómico, lamentó la decisión a través de sus redes sociales.

¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”, explicó Florinda Meza.