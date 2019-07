¡Que calor! Bárbara de Regil sensualmente posando en la arena de playa

Yucatán.- La bella Bárbara de Regil, recientemente publicó una sensual fotografía provocando a sus seguidores a dejarle miles de comentarios cariñosos.

En su cuenta personal de Instagram, la actriz mexicana, ha dejado pasmados a más de uno de sus más de 3 millones seguidores, al mostrar parte de su bello cuerpo en candentes imágenes.

Esta vez no fue la excepción, regalando a sus seguidores una fotografía en la cual deja ver su escultural cuerpo evidentemente ejercitado.

SENTADA EN LA PLAYA

La instantánea muestra a la protagonista de “Rosario Tijeras”, con una holgada blusa que solo cubre el área de sus pechos y una diminuta tanga que apenas cubre su exuberante trasero que reposa sobre la arena de una de las playas de Mérida, Yucatán.

Be like a Palm tree �� stand tall... bend -> BUT NEVER BREAK (Se como una palmera, mantente en alto, balanceate pero nunca te quiebres)”, escribió en la fotografía la hermosa actriz.