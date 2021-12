¿Qué hará Erika Buenfil cuando su hijo busque a su papá Ernesto Zedillo Jr.?

Ciudad de México.- Durante su paso por la alfombra roja del programa de radio Todo para la mujer, la prensa allí congregada interceptó a Erika Buenfil quien afable accedió a otorgar una entrevista a los representantes de los medios de comunicación.

Entre otras cosas, la actriz respondió la incómoda pregunta de la relación que lleva su hijo con su padre, y aseguró que está consciente de que en algún momento Nicolás va a querer buscar a su papá, Ernesto Zedillo Jr. y de antemano ya sabe cuál será su postura ante esta situación.

La actriz que recientemente terminó de grabar el melodrama de “Vencer el pasado”, el cual gozó de buenos niveles de rating, dijo que si le gustaría o no que Nico se reencontrara con el hijo del ex mandatario mexicano:

Sin embargo, en un supuesto caso de que su retoño quiera buscar a Ernesto Zedillo Jr., la actriz ya sabe qué postura tomaría al respecto:

Yo no guardo muchos rencores y la verdad es la vida de él. Creo que tiene derecho a tocar puertas tantas veces sea necesario y hasta yo misma llevarlo. Él no tiene ningún delito, él no es una persona mala y si él tiene inquietudes, que las tenga y tiene todo mi permiso y adelante. Es un tema ya de él. Lo que él decida, tendrá todo mi apoyo”, afirmó

Erika Buenfil también reveló ante las cámaras del programa Sale el sol que la buscó el comediante Rob Schneider para ver si podían trabajar juntos.

Y detalló cómo fue el encuentro con el actor, comediante, guionista y director estadounidense quien ha protagonizado películas de comedia satírica como “Gigoló por accidente”, “Son como niños” y “Este cuerpo no es mío”, para ver si podían trabajar juntos

Se sentó con nosotros, ahí nos llevaron de comer. Me compartió imágenes de su nueva película para Hollywood, y entonces ya me relajé y entre mi inglés malo y su español malo, pasamos una tarde increíble", aseveró.

La “Reina de TikTok” reveló que Schneider quedó tan satisfecho con el piloto que grabaron que no dudó en confesarle la admiración hacia su trabajo y su persona:

Él me decía que me admiraba porque además de ser actriz, porque obviamente para yo ir tuvo que investigar un poco quién era yo,... Este boom de los influencers y las redes sociales en Estados Unidos es muy grande, es una explosión, o sea, se enteran que eres influencer y casi casi no me dejan pagar la comida, a pesar de que estábamos en un hotel carísimo", concluyó.