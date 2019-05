¿Qué serie de Netflix protagonizará Miley Cyrus? Aquí te decimos cuál

Estados Unidos.- La cantante y esposa de Liam Hemsworth, Miley Cyrus, protagoniza el tráiler de la quinta temporada de la serie de Netflix “Black Mirror”, la cual incluye sólo tres capítulos.

Black Mirror out june 5th (Black Mirror sale el 5 de junio)”, dice el post que colocó la cantante en su cuenta de Instagram .

El vídeo tiene más de un millón 464 mil reproducciones en la cuenta social de la protagonista de la serie “Hannah Montana” (2006-2011).

Otros protagonistas de la serie son Anthony Mackie, Topher Grace, Yahya Abdul-Mateen II, Damson Idris, Andrew Scott, Nicole Beharie, Pom Klementieff, Angourie Rice, Madison Davenport y Ludi Lin.

Y el vídeo informa que la temporada estará centrada en tres potentes historias.

La quinta temporada abordará temas como la tecnología, el futuro, el amor, la privacidad, las relaciones humanas, el sexo, el trabajo y el más allá.

Oh my god Miley, so excited”, “Me muero por verla”, “Que emoción”, son comentarios que le dejaron a la cantante y actriz en su Instagram.