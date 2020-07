‘¿Qué te pasa con mi boca?’: Conductora enfrentó a Don Francisco por burlarse de ella

Estados Unidos.- Sin querer, por mucho tiempo Don Francisco se burló y lastimó a la hoy famosa conductora de 'El Gordo y la Flaca' por el tamaño de su boca, incluso la hizo llorar más de una vez, él mismo lo confesó.

Así dio a conocer Don Francisco a Chiquinquirá Delgado en El Break de las Siete, cómo el chileno hizo sufrir sin querer a la encantadora conductora Lili Estefan cuando comenzaron hace muchos años a trabajar juntos en televisión.

Así reveló esta peculiar anécdota el conductor con sus propias palabras.

Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld, nombre real de Don Francisco, aclaró que los comentarios hacía la boca de Lili Estefan eran a modo de broma.

En su turno, Lili quiso explicar de dónde venía su inseguridad al respecto.

Ella sonreía entonces con la boca más pequeña, pero al llegar al trabajo, las lecciones de su abuela se le olvidaban. Al volver a reírse con naturalidad, Don Francisco le decía frente a la cámara cosas como: “No tanto, que hay personas con televisores de pantalla chica”.

La sobrina de Emilio Estefan sufría mucho aunque con el tiempo se acostumbró y hoy su espléndida sonrisa es efectivamente el sello que le identifica.

Yo pensaba, ahora llego a casa y mi abuela me va a regañar. Y con el tiempo me he dado cuenta, yo no tengo la boca grande, tengo la cara estrecha”, bromeó con mucha simpatía.