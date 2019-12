Querida zorra, él ya tiene mi cariño: Andrea Legarreta defiende a Erik Rubín

CDMX.- Andrea Legarreta, una de las conductoras consentidas de la televisión mexicana, conocida por la docilidad con la que se maneja, como toda mujer que ve en riesgo lo que es suyo, sacó las garras, pero para defender a su esposo Erik Rubín de una mujer que lo acosa y se le insinúa.

La bella actriz usó las redes sociales para enviarle un mensaje a la mujer que ‘se le resbala’ a su esposo y le dice: “No requiere tus servicios”.

Este hecho, nos recordó a todos cuando hace años las cantantes mexicanas Alejandra Guzmán y Paulina Rubio se dedicaron canciones para pelearse el amor de Erik Rubín, pero la que se casó con él en el año 2000 fue Andrea Legarreta.

La bella conductora de 48 años tuvo que mostrar una faceta que no conocíamos de ella, ‘sacar las uñas’ por lo que es suyo, pues al parecer una mujer de la que no se sabe su identidad, se le insinúo a Erik Rubín, y al enterarse, Andrea no tardó y enseguida marcó su territorio.

Andrea Legarreta y Erik Rubín son una de las parejas más estables y sólidas del medio del espectáculo. Se han rumorado infidelidades, sobre todo por parte de ella, pero las pruebas de que son una familia unida, dicen más que mil palabras.

La conductora de ‘Hoy’, Andrea Legarreta, usó las redes sociales para enviarle un mensaje a la mujer que al parecer se le 'resbala' a Erik Rubín.

Querida zorra: Él ya tiene mi cariño, se agradece tu prostituismo caritativo, pero no requiere tus servicios, gracias”, escribió Legarreta.

El mensaje a través de stories dejó sorprendidos a sus 3.9 millones de seguidores en Instagram, pues generalmente Legarreta cuida su actuar, pues es la imagen de reconocidas marcas.

El mensaje de Andrea Legarreta hacia la mujer que se le insinúa a su esposo Erik Rubín es claro y contundente. Foto: Instagram.

Alfredo Adame acusa a Legarreta de infiel

El último escándalo en el que la conductora de ‘Hoy’, Andrea Legarreta, se vio involucrada, fue hace casi cuatro meses cuando el actor Alfredo Adame la acusó de serle infiel a Erik Rubín con un alto ejecutivo de Televisa.

También la acusó de abusar de un presunto poder en el matutino de Televisa y de ser la causante de su salida del programa hace 20 años. Pero ella no se quedó callada y le advirtió que le respondería por la vía legal.