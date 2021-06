¿Quién es Rauw Alejandro? el músico con el que todos quieren

Miami.- Su música inunda cualquier red social que le pongan, desde Instagram, Tik, Tok, Spotify y es el número uno en otras platarformas; Rauw Alejandro es por mucho el artista del momento y aquí te decimos porqué.

Hace unas horas, el músico hizo historia al grabar un dueto con JLO del que no se dio detalle; también se especuló que era pareja sentimental de la española Ester Expósito, quien recientemente rompió su relación sentimental con Alejandro Speitzer, ninguno ha confirmado la relación.

Lo que sí se sabe, es que Rauw está imparable, y que su osadía al experimentar, lo han hecho acreedor a la fama.

Con sólo 28 años, se volvió tendencia con “Todo De Ti”, un sencillo que se aleja momentáneamente del reggaetón y la estética tradicional urbana que lo elevaron a la fama global.

Un tema que se convirtió en el himno del verano 2021, va de la mano de un atmosférico video dirigido por Marlon Peña.

Con la participación del legendario basquetbolista Shaquille O’Neal, el espectacular video demuestra el talento de Rauw para bailar, además de su carisma natural ante las cámaras.

Siempre me ha gustado lo diferente, no tengo miedo a experimentar con mis sonidos en mi música”, exclama Rauw con la misma espontaneidad que define a su música. “Mi primer disco, Afrodisíaco, se enfocaba en mis raíces. Pero no me gusta encasillarme ni quedarme en un solo género. Estaba en Puerto Rico y pensé en experimentar con algo más creativo, un sencillo que fuera perfecto para el verano que se acerca”.