Radical cambio de look de Danna Paola genera controversia en redes sociales

México.- La actriz y cantante Danna Paola provocó gran controversia en sus millones de seguidores de redes sociales luego de que presumió un radical cambio de look.

Aunque desde hace algunas semanas comenzó una transformación gradual a rubia, en una de las recientes fotografías que posteó, impactó a sus fanáticos al mostrar un tinte de color mucho más claro.

La ex juez de ‘La Academia’ de TV Azteca, no imaginó que al lucir una cabellera como la de una muñeca Barbie provocaría una guerra de declaraciones entre sus seguidores, pues algunos elogian su nuevo aspecto, pero otros no dudaron en afirmar que quiere dejar atrás sus raíces mexicanas y volverse ‘española’.

Incluso, un fan le comentó que se ve mejor con la imagen latina que la caracteriza.

Ay no, eres muy guapa cuando te ves latina. Como que ya te estás queriendo ver muy española, qué triste”.

Otros fans recalcaron que su look no tiene nada que ver con la estadounidense Ariana Grande, ya que desde hace tiempo también se dice que la cantante y actriz le copia a su famosa colega.

Otros resaltaron la belleza de la mexicana y destacaron que el cambio de look le sienta de maravilla.

¿Barbie eres tú?”, “La más hermosa”, “Ariana Grande no trae este tono de color de pelo”, “Che tené más cuidado cuando subís este tipo de fotos, porque casi me agarra un paro cardíaco de ver tanta perfección de golpe”, “Que rubia tan guapa”, “Tú no eres una diosa de Tik Tok, pero te amo”, le escribieron fans.

Pese a la división de opiniones en sus millones de seguidores, la guapa Danna Paola ha decidido no dar réplica a sus detractores y seguir presumiendo su nuevo aspecto a través de sus historias de Instagram.

Televisa censura y veta a Danna Paola

En la transmisión de los Premios Juventud 2020, la mexicana Danna Paola fue una de las grandes figuras en la reciente entrega, la cual se transmitió por Univision en Estados Unidos, en México los fans de la cantante acusaron a Televisa de borrar todo rastro de la presencia de la intérprete en el show, lo cual desató cientos de críticas en Twitter.