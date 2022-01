Rammstein sorprende al cantar ‘Entre dos tierras’ de Héroes del Silencio

AM.- La noticia puso muy felices a los seguidores de Héroes del Silencio, y es que Rammstein anunció que incluirá en su próximo disco una versión de “Entre dos tierras”.

Los alemanes mostrarán esta rola en mayo, cuando salga su próximo disco.

Es un gran grupo y nos alegramos mucho que la canción les guste hasta el punto de hacer una versión. Tuvimos cierto impacto en Alemania y supongo que de ahí viene la cosa. Me la mandaron y les ha quedado muy bien ¿Qué si me choca que sea en español? No, hombre, cantan en español en Alemania. Nosotros hicimos lo mismo hace treinta años”, declaró Juan Valdivia guitarrista de la banda española.