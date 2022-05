México.- El rapero estadounidense Lil Keed murió este sábado 14 de mayo en un hospital, según confirmaron sus familiares; el músico de Atlanta tenía 24 años y estaba considerado como uno de los talentos en ascenso dentro del género urbano.

Lil Gotit, hermano menor del rapero, publicó un emotivo mensaje en Instagram en las primeras horas de este sábado.

El hermano y la novia de Lil Keed escribieron emotivos mensajes de despedida tras su fallecimiento. Foto: Instagram

No puedo creer que te haya visto morir hoy, hermano... Sé lo que quieres que haga y eso es difícil para mamá, papá, y nuestros hermanos Naychur y Whitebo", escribió.

Aunque de manera oficial no se dio a conocer el motivo de la muerte de Lil Keed, en redes sociales amigos del rapero informaron que presentó insuficiencia renal y una falla hepática, por lo que falleció en un hospital.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Según amigos de Lil Keed, tuvo una falla renal y hepática. Foto: Instagram

Involucrado en la polémica

Lil Keed intérprete de temas populares como "Oh My God", "Nameless", "Snake", "She Know" y "Wavy”, también colaboró con artistas como Travis Scott, Lil Uzi Vert y Chris Brown, entre otros.

Sin embargo, estuvo involucrado en la polémica al firmar con YSL Récords, pues tras una acusación reciente en la ciudad de Atlanta llevó a que Gunna, Young Thug y otros 26 asociados del sello discográfico fueran arrestados por cargos de RICO, aunque él no estuvo entre los acusados.

El rapero Lil Keed firmó con una disquera que estuvo involucrada en problemas con la ley. Foto: Instagram

Tras la redada y los arrestos, Raqhid Render, nombre verdadero de Lil Keed, publicó un fuerte mensaje en sus redes insistiendo en que YSL no era una organización criminal, como aseguró el fiscal del condado de Fulton.

Quana Bandz, la novia de Keed, publicó en Instagram un desgarrador mensaje tras la muerte del rapero.

"Te amo muchísimo bebé.¿ Qué se supone que voy a hacer sin ti? No puedo respirar bien, ni dormir bien, nada. Ni siquiera quiero hablar con nadie. Keed, no puedo soportar esto”, fue el mensaje de su novia.