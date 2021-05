VIDEO. Un alacrán y un golpe casi mandan a Raúl Araiza al hospital

México.- Raúl Araiza, conductor del matutino “Hoy” puso integridad física en riesgo dos veces, la primera en su cuarto de hotel cuando se dirigía al escusado, y la segunda cuando grababa un comercial al lado de Omar Fierro.

“El Negro” Araiza, como también se le conoce al conductor de Televisa, mostró en sus redes sociales el momento de horror que vivió cuando se disponía a ir al baño para poder dormir y vio un alacrán en el piso.

Tú vas a ser mi mejor amigo, por qué, porque no puede ser que en mi cuarto esté esto, osea, yo no me voy a dormir con esa madre, que horror, yo que quería ir al escusado pero no, no, no, una firma ¿y si le echo la firma? Ok, compañero, ¿listo?” dice Raúl Araiza en la grabación.