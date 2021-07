Como en ‘La Desalmada’, Raúl Araiza no aguantó y ya vive con su novia colombiana

México.- Raúl Araiza, conductor del programa “Hoy” de Televisa, ya vive bajo el mismo techo que su novia, la actriz colombiana Margarita Vega, esto a dos meses de que inició su romance.

Apenas finalizó su relación de más de un año con su compañera de “Hoy”, Raúl “Negro” Araiza, inició una nueva relación con la actriz de “Qué le pasa a mi familia?”, de la que también está al pendiente en sus redes sociales, pues reacciona a cada publicación que ella hace.

Así lo dio a conocer el periodista y conductor Álex Kaffie, quien ventiló que Araiza hizo sus maletas y se mudó ya a la casa de ella.

Me entero que Raúl Araiza y su nueva novia, la actriz Margarita Vega, ya viven bajo el mismo techo. Sí, el conductor de ‘Hoy’ con maletas en mano se mudó a la casa de ella”, escribió Kaffie en su columna “Sin Lisonja”, en redes sociales.

El actor de telenovelas como “Cadenas de amargura” y “Amor mío” estuvo casado más de 20 años con Fernanda Rodríguez, madre de sus dos hijas, Camila y Roberta.

A la salida de los foros de Televisa, el actor de “La Desalmada” habló con el periodista Edén Dorantes, quien le preguntó por su nueva conquista y si ya viven juntos.

Raúl Araiza le confesó que se encuentra feliz al lado de su nueva pareja, Margarita Vega, a quien describió como una mujer comprensiva y amorosa, pues entiende que no se pueden ver todos los días por motivo de trabajo.

La relación muy bien, muy contento, pero ustedes no dejan guardar nada. Muy padre, divertido y yo estoy trabajando muchísimo, han sido solo los fines de semana, no he tenido tanta chance, pero ya la tendré… Es encantadora y ya nos conocemos desde hace mucho tiempo”, le contó a Edén Dorantes.