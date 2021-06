Extras guanajuatenses de la cinta ‘Infinite’ recuerdan su participación

Guanajuato.- La adrenalina y emoción invade el cuerpo de Héctor Navé Villagomez, presidente del "El Club Clásicos del Bajío de León", quien recordó aquel momento en que él y algunos socios, participaron en la producción de la película ‘Infinite’, protagonizada por Mark Wahlberg.

No sabíamos exactamente qué actores estarían en ese entonces, lo único que nos comentaron es que ocupaban carros de los años 70’s, que no estuvieron tuneados, o sea con rines, que no tuvieran calcamonias, todo original y de los años de esas épocas; fuimos sorteados y agraciados, en esas locaciones y filmaciones, participamos alrededor de 10 autos clásicos”, recordó.