'Relajen la raja' Eduardo Videgaray responde a las amenazas de Cepillín y su hijo

Ciudad de México.- El conductor y locutor mexicano, Eduardo Videgaray, respondió a las amenazas de Cepillín y de su hijo.

Después de comentarios de Videgaray sobre el pleito entre Ricardo González Gutiérrez ‘Cepillín’ y Danna Paola, González Jr. externó su descontento con el presentador y su novia Sofía Rivera Torres.

Durante la transmisión del programa nocturno ‘Qué Importa’, los conductores Eduardo y Sofía, respondieron a las amenazas de González Jr. y de Cepillín, asegurando de que se trata solo de comedia.

Me sorprende que siendo payasos no tengan sentido del humor relajen la raja, somos colegas, entre teiboleras no nos manoseamos el tubo, no te lo tomes tan en serio”, respondió Eduardo.