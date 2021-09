Residente le responde a J Balvin tras su queja en los Grammy Latinos

Los Ángeles.- Hace unos días, llamó la atención el comentario de J Balvin de boicotear los Grammy Latino, ya que desde su punto de vista, están en contra del reggaeton y ahí fue cuando Residente salió a la defensa para pedirle que mejor se ponga a escribir música.

El cantautor puertoriqueño publicó un video en sus redes, donde se dirige a Balvin con palabras fuertes.

José, tienes que entender, es como si un carrito de hot dog se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelin. Tu música es como si fuera un carrito de hot dog que a mucha gente le puede gustar. Pero cuando quiere comer bien se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin”, dijo.

Residente le dirigió una contundente pregunta, pues Residente siente que el comentario está fuera de lugar.

Estoy perdido, José. Si los Grammy no nos valoran, entonces por qué yo tengo 31 Grammy. ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando? Ayer vi que nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón”, explica el puertorriqueño