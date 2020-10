Revelan causa de muerte de Alfredo Palacios y su última voluntad

CDMX.- Este lunes se llevó a cabo la misa de cuerpo presente del estilista Alfredo Palacios en la funeraria Gayosso, de Sullivan.

Allí acudieron familiares, colegas de trabajo y su única hija, Grace Palacios, quien comentó que los restos de su padre serán trasladados a su natal Veracruz.

Grace comentó que tenían una buena relación, que estaba muy orgullosa de su padre y que le dejó muchas enseñanzas.

Me enseñó que absolutamente nadie te puede decir que no puedes, que eres capaz de hacer las cosas bajo cualquier circunstancia, me enseñó a trabajar sin depender de nada, de nadie. Fue un gran maestro”.