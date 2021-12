Revelan que Vicente Fernández no soportaba a Juan Gabriel por esta razón

Ciudad de México.- La biografía no autorizada “El último rey” sobre la vida y obra de Vicente Fernández sigue dando de qué hablar y levantando ámpula, no sólo entre su familia sino en el medio del espectáculo.

El escrito de la escritora argentina Olga Wornat asegura que “El Charro de Huentitán” verdaderamente detestaba a Juan Gabriel, según por que era de “otra época”.

Que esta temporada la música sea uno de los mejores regalos. #AMis80s



Yo les regalo mis Imprescindibles en @AppleMusicES @AppleMusic pic.twitter.com/kgvHO1sDM6 — Vicente Fernandez (@_VicenteFdez) December 15, 2020

Esta no es la primera vez que Olga Wornat redacta biografías no autorizadas de personajes públicos en este país, pues nombres como Felipe Calderón y Vicente Fox, ex presidentes de México; y Martha Sahagún, ex primera dama, figuran entre su lista de balconeados, ahora tocó turno al ícono de la música ranchera de revelar su oscuro pasado.

Actualmente Vicente Fernández se encuentra hospitalizado debido a una caída que le provocó un problema en las cervicales, se dice que se encuentra estable en fase de recuperación. EL cantante siempre se ha caracterizado por ser el prototipo del “hombre macho” y mujeriego por naturaleza.

Fueron varios años los que tanto “El Divo de Juárez” como “Don Chente” fueron los únicos exponentes del género “Balada ranchera”, por lo que tenían cierta rivalidad por ser el mejor o el más exitoso, aunque ambos gozaran de la aceptación del público.

En una entrevista para el diario El País, la autora de “El último rey” asegura que el cantante de “Sublime mujer” detestaba al autor de “Noa Noa” por una simple, pero importante razón, porque era homosexual.

Tiene que ver con las características personales de Vicente Fernández, también había mucho de competencia. Él no soportaba a Juan Gabriel, porque era gay y ‘Chente’ era un hombre de otra época y tenía mucha cosa de homofobia”, expresó.

Esta controvertida declaración Olga Wornat lo fundamentó con los dichos de Javier Rivera, quien fue representante de muchos famosos mexicanos a quienes llevaba de gira por Estados Unidos, “Era un hombre cautivo de otra época” reveló.

Al día de hoy los herederos de Juanga se pelean por los bienes que dejó, mientras que Vicente Fernández de 81 años de edad sigue con el cuadro médico “grave pero estable”, por lo que continúa sin movilidad, postrado en un cuarto de hospital.

