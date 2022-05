México.- A Ninel Conde su hija Sofía Telch le está provocando dolores de cabeza porque ya se le salió de control y lleva una vida de excesos y fiestas a diario, incluso ya la amenazó con sacarla de su casa si no se comporta.

Sofía Telch, hija de Ninel Conde y Ari Telch, ya tiene 25 años de edad y en su regreso a México después de haber concluido sus estudios de Periodismo y Producción de Medios en Estados Unidos, se va de fiesta cada que puede, además de que le gusta mucho beber alcohol.

Sofía Telch y Ninel Conde en una imagen de hace un par de años./ Foto: Google

Fue una amiga de la joven quien confesó a la revista TvNotas varios detalles de la vida de Sofía, quien tiene angustiada a Ninel Conde con su actitud.

“Yo la conocí hace apenas unos tres años, cuando regresó a México. Ella se fue a estudiar al extranjero desde bien chavita y aquí casi no conocía a nadie, más que a sus amigos de la secundaria, con los que yo me junto, fue así como me empecé a llevar con ella”, dijo la fuente cercana a la hija de Ninel Conde.

La joven que obviamente prefirió el anonimato, aseguró que a Sofía le encanta la fiesta, sobre todo pasarse de copas.

“Está desatada. Ella dice que está trabajando, pero en realidad yo no veo que haga nada, solamente emborracharse, porque le fascina la fiesta. Le gusta el traguito y le encanta desvelarse; ahora que su mamá se fue a Miami, Florida, para participar en un programa de televisión (“Tu cara me suena”), Sofía está sola y salimos casi todos los días”, contó.

Ari Telch junto a su hija Sofía, quien nació en 1997./ Foto: Google

La amiga de Sofía incluso reveló que cuando llegan a su casa a primera hora del día, desconectan las cámaras de seguridad para que su mamá no sepa cómo llegan de borrachas.

“Imagínense, un día llegamos a las 6 de la mañana a su casa y desconectó las cámaras de seguridad para que su mamá no viera en qué estado llegamos. Obviamente, Ninel se espantó porque no sabía nada de su hija y le estuvo marcando, pero Sofi le desvió las llamadas”, declaró.

La fuente anónima aseguró que Ninel ya amenazó a su propia hija con sacarla de su casa porque ya se cansó de su actitud rebelde.

“Ninel ya no sabe qué hacer. Un día le dijo que si ya se creía muy adulta, se fuera de su casa, pues ya estaba cansada de sus fiestas y rebeldías”.

Sofía Telch se avergüenza de Ninel Conde

Además de contar sobre sus excesos, la amiga de Sofía Telch aseguró que se avergüenza de ser hija de Ninel Conde, de hecho, por eso se fue a estudiar al extranjero.

“Sofía no le comenta a nadie quién es su mamá, ya que está resentida porque nunca la cuidó y, además, se avergüenza de Ninel”.

Así es como luce actualmente la hija de Ninel Conde./ Foto: Instagram

Sobre la ausencia de la llamada “Bombón Asesino”, la amiga de Sofía contó que aún le guarda rencor por haberla descuidado.

“Sofi dice que su mamá nunca se ocupó de ella ni la atendió, que a quien realmente veía como su protectora y su madre era a su nana Victoria García, a quien le decía Vicky. Ninel la despidió hace unos años (2019) y eso Sofía nunca se lo perdonará”.

La joven agregó que Sofía se lleva mejor con su papá, el actor Ari Telch, quien ha salido adelante tras su diagnóstico de bipolaridad.

“Por lo que nos cuenta, tiene mejor relación con él e incluso vivió un tiempo con el señor cuando tenía 17 años”.