¿Rivalidad? Andrea Escalona revela cómo la trata Galilea Montijo en 'Hoy'

Ciudad de México.- La conductora del programa matutino ‘Hoy’, Andrea Escalona, rompió el silencio y detalló cómo es su relación con el resto de sus compañeros.

En una entrevista para la periodista Mara Patricia Castañeda, la conductora fue cuestionada sobre los rumores sobre su supuesta mala relación con Andrea Legarreta y Galilea Montijo, quienes son las presentadoras más amadas por fanáticos del matutino.

Así mismo se había rumorado que Andrea había entrado al programa gracias a la productora Magda Rodríguez.

Yo no le quiero demostrar nada a nadie, yo me he probado con Magda y sin Magda, en ‘Suelta la sopa’, Estrella Tv, a veces con su manto o no… siempre me va a cubrir porque tuve la fortuna, hasta que me muera de ser hija de Magda Rodríguez”, comentó.