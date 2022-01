Rosie Rivera eludió acusaciones en su contra de robo en las empresas de Jenni Rivera

AM.- Rosie Rivera salió en su defensa tras las acusaciones de malos manejos de los negocios de su hermana Jenni Rivera, de quien fue albacea.

En un video, quien fuera la directora ejecutiva de los negocios de la cantante tras de su fallecimiento, esquivó las acusaciones de Chiquis Rivera, en torno a ocultar robos en la empresa Jenni Rivera Enterprises y Jenni Rivera Fashion.

A través de su cuenta de Instagram, Rosie publicó un par de videos asegurando que no dará respuesta a las recientes acusaciones de su sobrina, ya que con eso haría más grande el problema.

Me están diciendo ‘Rosie, ¿cuál es tu lado?, ¿qué vas a decir?, ¿qué vas a contestar?’. Mi contestación es que no voy a contestar, que no le doy tiempo a esas cosas, que no voy a entrar al circo que disfrutan tanto los medios. No lo he hecho, no lo voy a hacer, no es mi estilo”, expresó.